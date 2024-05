Frosinone-Inter, Di Francesco ha pochi dubbi! La probabile formazione

Frosinone-Inter sarà l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, squadre in campo alle 20:45 allo stadio Benito Stirpe. Pochi dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei ciociari confermerà il modulo a specchio con i nerazzurri.

UN’ASSENZA – Frosinone-Inter in campo oggi alle 20:45, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco è al quinto risultato utile consecutivo e vuole continuare su questa striscia. Contro i nerazzurri campioni d’Italia che hanno concesso qualcosa contro il Sassuolo, i ciociari proveranno ad avvicinarsi sempre di più all’obiettivo salvezza in questa stagione. In porta conferma per Cerofolini, linea di difesa composta da Lirola, Okoli e Bonifazi. Il modulo sarà lo stesso utilizzato nelle ultime partite, praticamente a specchio con l’Inter Campione d’Italia.

Frosinone-Inter, Di Francesco a specchio

STESSO MODULO – Contro l’Inter dunque l’assetto resterà ancora lo stesso ovvero con la difesa a tre e un centrocampo che si muoverà tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2 in base alle situazioni di gioco. Resta in dubbio la presenza dal primo minuto di Romagnoli uscito per infortunio contro l’Empoli. A centrocampo Mazzitelli agirà davanti la difesa, con Brescianini e Reinier a completare il trio di centrocampo. Zortea e Valeri inamovibili sulle fasce. Completano il reparto offensivo Soulé e Cheddira.

Di seguito la probabile formazione del Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Cheddira.