Inter-Lazio, ecco due 7! Acerbi e più 4 stesso voto: pagelle − CdS

Inter-Lazio è terminata 1-1, penultima partita dei campioni d’Italia. Francesco Acerbi non brillantissimo, mentre bene due giocatori. Le pagelle.

PAGELLE − Finisce Inter-Lazio col punteggio di 1-1, grazie alle reti di Kamada nel primo tempo e Dumfries nella ripresa. Match comunque ben giocato da entrambe le squadre, che hanno provato fino all’ultimo a vincerla. I campioni d’Italia hanno evitato la sconfitta nel giorno della festa, con tanto di cerimonia e concerto nel dopo partita. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle del match esaltando due giocatori: Pavard e Dumfries. Per loro voto 7. Sono stati i migliori. Nota di merito anche per Simone Inzaghi, che ha chiuso l’ultima stagionale in casa con un 6,5.

Inter-Lazio, le pagelle: non solo voti positivi. Tanti 5,5

INSUFFICIENZE − Inter un po’ festaiola con tanti giocatori che hanno preso diversi 5,5: da Acerbi a Mkhitaryan, passando per Darmian, Thuram e Calhanoglu. Poi becca la sufficienza piena il subentrato Alexis Sanchez, che ha battuto la punizione da cui è nato poi il gol di Dumfries. Stesso voto anche per l’accorrente Dimarco, sempre una spina nel fianco sulla sinistra. Sufficienze per Frattesi, Bastoni, Carlos Augusto, Sommer e Lautaro Martinez. Senza voto invece per Buchanan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno