Serie A, a breve il calendario dell’ultima giornata! Che opzioni per Verona-Inter?

Siamo a lunedì e il calendario dell’ultima giornata di Serie A ancora non c’è. Ma è in arrivo: a breve si conoscerà l’orario di Verona-Inter, la partita conclusiva del campionato. E al momento non è ancora scontato l’incastro, perché c’è tanto da valutare.

IL PROGRAMMA – A breve è atteso il calendario dell’ultima giornata di Serie A, si spera già entro stamattina. Non sarà la chiusura del campionato, perché poi ci sarà il recupero Atalanta-Fiorentina domenica 2 giugno alle 18, ma lo sarà per le altre diciotto squadre. Il turno inizierà prestissimo: il primo anticipo sarà Cagliari-Fiorentina, giovedì 23 maggio ore 20.45, fra tre giorni. Questo perché la Fiorentina avrà mercoledì 29 la finale di UEFA Europa Conference League ad Atene contro l’Olympiakos. Per il resto si farà in modo di avere la contemporaneità per i vari obiettivi, con la lotta salvezza e quella per l’Europa che coincidono. E qui entra in gioco anche Verona-Inter.

LE PARTITE – Nell’ultima giornata di Serie A sono legate (e per forza di cose si dovranno giocare in contemporanea) Empoli-Roma, Frosinone-Udinese (vero e proprio clamoroso scontro diretto) e Lazio-Sassuolo. Hanno obiettivi per le coppe anche Atalanta-Torino, Napoli-Lecce e almeno una fra Genoa-Bologna e Juventus-Monza (in base al risultato di Bologna-Juventus, in programma stasera alle 20.45), ma è difficile che si giochino giovedì assieme a Cagliari-Fiorentina. Per Verona-Inter bisogna attendere il risultato dell’Hellas oggi: se vince alle 18.30 contro la Salernitana da tempo retrocessa si salva ed è ininfluente, altrimenti i gialloblù non sono ancora al sicuro e dovrà essere giocata con le altre tre per la permanenza in Serie A. Come da regolamento, si può dividere il calendario dell’ultima giornata di Serie A in più blocchi in base alle necessità di classifica.

SERIE A – CALENDARIO TRENTOTTESIMA GIORNATA

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

Verona-Inter