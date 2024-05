Marsiglia, la mancata qualificazione fa più male all’Inter. Riecco Correa

Correa, niente da fare. L’eliminazione del Marsiglia dall’Europa League costerà cara soprattutto all’Inter e ai suoi tifosi, dato che i francesi non si qualificheranno alla prossima UEFA Champions League.

SOGNI INFRANTI – Joaquin Correa al termine di questa stagione farà ritorno all’Inter dopo il prestito. La mancata qualificazione alla finale di Europa League costa cara al Marsiglia e in particolare ai nerazzurri. La finale della competizione europea, infatti, sarebbe stata l’unica occasione per i francesi di conquistare la qualificazione diretta alla prossima edizione della UEFA Champions League. Di conseguenza, il Marsiglia sarebbe stato costretto a sborsare 10 milioni per il riscatto obbligatorio dell’attaccante argentino. Niente da fare, la vittoria per 3-0 dell’Atalanta distrugge i sogni dei francesi e in particolare di tutto il mondo Inter, che avrebbe preferito sicuramente un finale diverso.

CORREA, UNA STAGIONE DA DIMENTICARE

LA SEMIFINALE UN RIASSUNTO – Il Marsiglia perde in semifinale contro l’Atalanta e lo fa anche nel peggiore dei modi, perdendo 3-0 senza mai creare occasioni pericolose in area avversaria. Jean-Louis Gasset decide, così come tutta la stagione, di escludere Joaquin Correa dai titolari. La semifinale di Europa League rispecchia esattamente la stagione deludente dell’argentino. Volato in Francia in prestito con l’obiettivo di provare a rialzare la testa dopo la stagione deludente all’Inter. Niente da fare: a tre giornate dalla fine del campionato di Ligue 1 e fuori da ogni competizione, l’argentino chiude praticamente la sua stagione col Marsiglia totalizzando diciannove presenze e nessun gol. All’Inter è praticamente fuori dai piani della prossima stagione e con un contratto in scadenza a giugno 2025, il suo futuro sarà tutto da decifrare.