Roma, Paredes illude! Poi il Leverkusen pareggia e va in finale

La Roma fa di tutto per conquistare la finale di Europa League così come fatto dall’Atalanta, pareggia 2-2 contro il Leverkusen. La doppietta di Leandro Paredes non basta ai giallorossi a passare al turno successivo.

NIENTE FINALE – La Roma ci crede e prova a ribaltare il risultato dell’andata (2-0 in favore dei tedeschi), portandosi sul 2-0. Un inizio partita equilibrato, Svilar tiene vive le speranze giallorosse con parate decisive tengono in vita i giallorossi. Nel finale del primo tempo Tah atterra Azmoun in area e Paredes non sbaglia. Ancora l’argentino sempre su rigore al 66′ pareggia i conti tra andata e ritorno. All’82’ però Svilar sbaglia i tempi di uscita dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla carambola su Mancini ed entra in porta riaprendo la pratica Leverkusen. Al 96′ la Roma è tutta in avanti e fisiologicamente stanca dopo una partita così dispendiosa, arriva il gol che chiude definitivamente i conti con il pareggio di Stanisic.