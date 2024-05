Zhang-Oaktree, si avvicina la deadline: questi gli scenari – Sky

Steven Zhang è vicino a perdere la Presidenza dell’Inter a causa della mancata estinzione del debito con Oaktree. Gli scenari che si presentano dinanzi all’imprenditore cinese, in questo momento, sono tre.

IL PUNTO – Steven Zhang ha ancora un giorno per evitare che si tramuti in realtà il suo incubo di perdere il timone dell’Inter a causa della mancata estinzione del debito con Oaktree. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, la strada per il passaggio della proprietà nerazzurra al fondo americano sembra tracciata. Ciò nonostante, Steven Zhang non ha alcuna intenzione di rinunciare alle ultime possibilità a sua disposizione per trovare una soluzione in grado di accontentare entrambe le parti. Nello specifico, nell’ambiente vicino all’imprenditore cinese fanno sapere che Zhang farà di tutto per restare Presidente dell’Inter.

Zhang ha una possibilità: l’ipotesi per restare al timone dell’Inter

LA SUGGESTIONE – In particolare, un’ipotesi che si è fatta strada negli ultimi tempi riguarda la possibile adozione di una strategia di natura procedurale, fondata su una soluzione di compromesso. Nello specifico, Zhang potrebbe convincere Oaktree a concordare una dilazione del pagamento, al fine di acquistare il tempo necessario per trovare l’opzione più adeguata al fine di chiudere positivamente i propri rapporti con Oaktree. Un’ipotesi, quest’ultima, che gli garantirebbe di restare alla guida dell’Inter anche nei prossimi tempi.