L’Atalanta domina il Marsiglia e va in finale di Europa League! Correa K.O.

L’Atalanta vince 3-0 la semifinale di ritorno contro il Marsiglia e si qualifica alla finale di UEFA Europa League sul risultato di 3-1 tra andata e ritorno. Niente da fare per Joaquin Correa, pochi minuti in campo per lui.

IN FINALE – L’Atalanta comincia la partita con l’atteggiamento giusto, impensierendo subito Pau Lopez dopo appena cinque minuto con il palo colpito da Charles De Ketelaere. Al 23′ a salvare la porta dei francesi ci pensa ancora la traversa, questa volta su Gianluca Scamacca da pochi passi. Sulla ribattuta si oppone Pau Lopez che tiene a galla la sua squadra. Non può nulla però al 29′ con una giocata personale di Lookman che porta avanti l’Atalanta, dribbling secco e tiro con il destro che spiazza il portiere spagnolo.

PRATICA CHIUSA – Al 51′ l’Atalanta mette un sigillo importante alla partita con lo scambio tra Ruggeri e Lookman. L’esterno italiano si inserisce in area di rigore e calcia violentemente con il destro dove il portiere avversario non può arrivare. Prova a rialzare la testa il Marsiglia, dato che fino all’ora di gioco si è giocato solo a una porta, così Veretout direttamente da calcio piazzato dalla distanza colpisce la traversa. Nei minuti finali l’Atalanta chiude definitivamente la pratica con il gol di El Bilal Toure che fa tutto da solo, parte sulla fascia sinistra, arriva in porta e spiazza il portiere avversario realizzando il terzo gol della partita. Risultato di 4-1 tra andata e ritorno.

Marsiglia eliminato, niente da fare per Correa

NESSUNA CHANCE – L’Atalanta vince contro il Marsiglia e si qualifica in finale di Europa League, Joaquin Correa resta solo a guardare fino all’84’, quando viene inserito a partita in corso come mossa della disperazione. L’argentino in prestito dall’Inter non parte titolare in una stagione praticamente da dimenticare per lui, viene inserito gli ultimi minuti per provare a riaprire la partita ma non incide per nulla. Il Marsiglia viene eliminato dall’Europa League dicendo definitivamente addio ai sogni qualificazioni in Champions League. Una brutta notizia anche per l’Inter, che non riceverà i 10 milioni previsti per l’obbligo di riscatto in caso di qualificazione da parte dei francesi.