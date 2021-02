Lautaro Martinez in ripresa: l’argentino arriva carico a Milan-Inter

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez ha il Milan nel mirino. Il Toro arriva al derby di domenica carico dopo la grande prova contro la Lazio.

TORO CHE SCALPITA – Lautaro Martinez è un giocatore che fa spesso parlare di sé. Le sue prestazioni tendono ad essere polarizzanti, nel bene e nel male, seguendo gli alti e bassi che mette in campo. La spalla preferita di Lukaku arriva al derby di domenica sulla scia di una grande prestazione. Rigore procurato e gol contro la Lazio, nella partita che ha fatto tornare l’Inter prima, sono una carica notevole. Contro il Milan che versione del Toro si vedrà?

MILAN NEL MIRINO – Il periodo dell’argentino è positivo. Più di quello che si dice e probabilmente si percepisce. Nelle ultime 5 partite, Coppa Italia compresa, ha all’attivo 3 reti e 2 assist. Due gol sono arrivati contro Juventus e Lazio, quindi in partite di cartello. Tutti fattori che promettono un Lautaro versione cinque stelle per il Milan. Vale a dire il modo migliore per allinearsi al suo fratellone Lukaku, anche lui in crescita.