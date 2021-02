Pioli: Â«Stella Rossa e Inter, tutte partite importanti! Daremo il massimoÂ»

Pioli: «Stella Rossa e Inter, tutte partite importanti! Daremo il massimo»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Stella Rossa allenata da Dejan Stankovic, nella settimana che porta al derby ha parlato inevitabilmente della partita di domenica e del possibile impiego, domani, di Zlatan Ibrahimovic.

VISTA DERBY – Pioli alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa ha parlato così facendo riferimento al derby di domenica: «Partita di Europa League in altra data? Abbiamo voluto con tutte le nostre forze il superamento dei preliminari ed essere qui va bene. Siamo soddisfatti del nostro percorso, manteniamo grande umiltà e allo stesso tempo convinzione delle nostre qualità. Poi ci sarà il tempo necessario per parlare bene il derby. Quale partite più importante tra l’Europa League e il derby? Comincia un ciclo di partite molto importante per noi, sono tutte partite importanti e comincia anche il periodo decisivo per la doppia competizione, cercheremo di affrontare ogni partita al massimo. Zlatan Ibrahimovic riposa per il derby? Mario Mandzukic è un grande giocatore ed è pronto per domani».

CONTRO LO SPEZIA – Pioli risponde a una domanda in merito alla sconfitta maturata in campionato contro lo Spezia. Nessun problema per il tecnico rossonero, che spiega anche il perché: «Sottovalutato lo Spezia? Sarebbe stato un problema se il Milan avesse giocato da Milan. Non abbiamo giocato da Milan per cui nessuna preoccupazione, non abbiamo sottovalutato l’avversario».