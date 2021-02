Lukaku si prepara al Milan: con la Lazio segnale chiaro a tutta l’Inter

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Lukaku in Inter-Lazio è stato decisivo. La partita giusta al momento giusto: il belga ha ritrovato reti e condizione fisica.

LA GARA CHE SERVIVA – Lukaku in Inter-Lazio si è scrollato di dosso un po’ di critiche. Il belga da giocatore simbolo della squadra di Conte è sempre sotto ai riflettori. E non sempre i commenti sono positivi. Soprattutto in un ambito: i big match. La prestazione coi biancocelesti è arrivata proprio al momento giusto.

GOL LIBERATORI – Il momento di forma del numero nove nerazzurro infatti non era dei migliori. Poche reti, difficoltà a trovarle, un’impressione generale di poca brillantezza. Con la delusione finale della gara con la Juventus in Coppa Italia. Lukaku aveva bisogno di liberarsi. I due gol con la Lazio sono stati il modo ideale. Semplici, ma proprio quello che serviva. E infatti poi ha improvvisamente trovato la condizione per bruciare Parolo sullo scatto e servire l’assist del 3-1 a Lautaro Martinez. Confermandosi bomber, ma anche leader. Con in aggiunta la soddisfazione di essere risultato decisivo in un bit match. Cioè quello che tutti dicono che non fa mai.

MOMENTO IDEALE – Tutto nel momento ideale. In primo luogo perché ora l’Inter deve pensare solo al campionato. E così anche Lukaku, che con una partita a settimana potrà gestire al meglio il suo fisico. Una condizione in crescita sarebbe una notizia notevole. Per tutta l’Inter. In secondo luogo perché domenica è in programma la sfida al vertice col Milan. Con cui già di suo il belga ha un certo feeling. Ma con fiducia e fisico è sicuramente più facile.