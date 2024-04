Inter, nelle ultime cinque gare c’è un record da migliorare!

Dopo la vittoria ufficiale dello scudetto grazie all’1-2 nel derby contro il Milan – il sesto trionfo consecutivo – per l’Inter restano cinque gare ancora da giocare in campionato. Utili per prolungare un record che dura ormai dall’inizio della stagione.

GIOCARE DA CAMPIONI – L’Inter si prepara alla grande festa scudetto di domenica, che si aprirà con la gara alle 12.30 contro il Torino e si prolungherà fino a tarda serata al termine della parata per le vie della città. Un momento atteso da tutti i tifosi nerazzurri presenti, che si riverseranno proprio per le strade di Milano in un gigantesco corteo nerazzurro. Il tutto per festeggiare lo storico traguardo della seconda stella, con l’Inter che è la seconda squadra a raggiungerlo nella storia della Serie A. Averlo fatto dopo la vittoria nel derby contro il Milan, peraltro fuori casa, rende il tutto ancora più speciale.

Inter, un record da migliorare nelle ultime cinque

RECORD – Per l’Inter le prossime cinque gare, che si apriranno proprio con quella contro il Torino a San Siro, saranno utili per diversi motivi. Il primo è godersi la grande festa apertasi lunedì con il primo posto matematico. Il secondo è la possibilità per Simone Inzaghi di iniziare a sperimentare qualche giocatore (come, per esempio, Tajon Buchanan) e dare spazio a chi in questa stagione ha giocato di meno. Il terzo è la possibilità di migliorare ulteriormente un record che i nerazzurri hanno aperto proprio alla prima giornata. Ovvero le partite consecutive segnando almeno un gol. Avendo sempre segnato, l’Inter ha una striscia aperta di 33 gare con gol, superando di fatto la Juventus ferma a 31.

CLASSIFICA CANNONIERI – Migliorare questo record vorrebbe dire anche dare la possibilità a Lautaro Martinez di continuare a sognare il titolo di capocannoniere del campionato. Il capitano dell’Inter è a quota 23, seguito da Dusan Vlahovic a 16. Sette le reti di distanza fra i due, un buon vantaggio che però l’attaccante argentino vorrà sicuramente mantenere invariato o addirittura aumentare per poter alzare, oltre al suo secondo scudetto in carriera, anche il simbolico titolo di “capocannoniere” per la prima volta dal suo arrivo in Italia.