Lukaku conferma il feeling, ancora una volta a segno contro il Milan

Condividi questo articolo

Lukaku Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Milan di Coppa Italia ha visto tra i marcatori Lukaku. Un fatto che conferma il feeling del belga, sempre in rete contro i rossoneri.

ANCORA IN GOL – Lukaku era tra i protagonisti annunciati di Inter-Milan. Doveva esserlo e lo è stato. Pure troppo, per certi versi. Ma la cosa da sottolineare è che ancora una volta è andato in rete. Una dolce abitudine in maglia nerazzurra visto che ha già superato la soglia dei 50 gol, che però va sottolineata in particolare quando vede il rossonero.

SEMPRE COL MILAN – Lukaku infatti ha un feeling col Milan. Che sembra unico. Il belga ha giocato quattro derby fino ad oggi. Ha segnato in tutti. Una rete a partita, salomonicamente. Una striscia aperta, mantenuta dal rigore realizzato in Coppa Italia. Un’abitudine che farà sicuramente contenti i tifosi dell’Inter.