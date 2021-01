Lukaku ritrova il Milan: vena realizzativa intatta, ma serve vincere

Lukaku Inter

Lukaku in Inter-Milan è chiamato a fare la differenza. Il suo feeling coi rossoneri potrebbe essere importante per tornare al gol.

OCCASIONE BIG MATCH – Inter-Milan di Coppa Italia sarà la partita di Lukaku. A prescindere dal risultato. Il belga ha sempre i riflettori addosso essendo il leader assoluto della squadra. Ma in particolare in una gara secca contro una big il peso sulle sue spalle aumenta. Colpa di etichette che vengono da lontano, ma anche di ricordi più freschi. Tipo il derby di campionato. In cui il numero nove ha segnato, ma perso. L’occasione per dare un segnale è evidente.

GOL CERCASI – Il gol è comunque importante. Lukaku nella sua breve esperienza in nerazzurro infatti ha dimostrato un certo feeling col Milan. Tre partite, tre gol. Una striscia aperta di tre derby consecutivi a segno. Uno solo perso, l’ultimo. Mantenere questa vena sarebbe già un primo passo importante. Anche perché il belga sta vivendo un periodo di astinenza da rete inusuale all’Inter. Riallacciare il discorso proprio contro il Milan sarebbe un bel segnale. Ovviamente abbinando una vittoria alla gioia personale.