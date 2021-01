Inter-Milan, quarti di Coppa Italia: canale diretta TV e LIVE streaming

Inter-Milan è in programma a metà settimana. Si va in campo per i quarti di finale di Coppa Italia (in sfida secca). Inter impegnata in casa ma tanto si tratta di Derby di Milano. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Inter-Milan (Quarti di finale di Coppa Italia 2020/21).

DOVE

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro a Milano.

QUANDO

Martedì 26 gennaio 2021 a partire dalle ore 20.45.

CANALE DIRETTA TV

Rai 1, accessibile a tutti (in chiaro).

APP LIVE STREAMING

Rai Play, utilizzabile da tutti (gratuitamente).

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE NEL TABELLONE – L’Inter di Antonio Conte torna in campo dopo aver battuto la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia (vedi analisi tattica di Fiorentina-Inter). Il Milan dell’ex Stefano Pioli ci arriva dopo aver eliminato nello stesso turno il Torino dopo i calci di rigori. Chi vince nelle semifinali sfiderà la vincente di Juventus-SPAL, in campo mercoledì sera.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Inter-Milan a partire da oggi, con le dichiarazioni degli allenatori e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.