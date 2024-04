Marotta conferma: «Zhang vuole continuare all’Inter. Futuro? Una certezza»

Giuseppe Marotta, dopo aver parlato del futuro della rosa nerazzurra, rassicura i tifosi anche sul fronte proprietà. Ecco la situazione di Steven Zhang, anch’esso recentemente espostosi ai media.

CONFERME – Giuseppe Marotta, sul palco dell’evento “Il Foglio”, aggiorna sulle ultime notizie legate al rifinanziamento del prestito di Steven Zhang e sul futuro societario dell’Inter: «Sono sicuro che la proprietà a breve darà un qualche annuncio ufficiale. Posso tranquillizzare tutti che il Presidente Steven Zhang ha confermato la volontà di proseguire con noi. Noi siamo felici di poter continuare con lui perché vi posso assicurare che è una persona molto di qualità. Ha capito cosa vuol dire fare il Presidente».

RINNOVI E MERCATO – Giuseppe Marotta, poi, si sofferma ancora sul futuro dell’Inter: «Rinnovi di Inzaghi, Lautaro Martinez e Barella? Preciso che non si tratta di rinnovi, bensì di prolungamenti perché non c’è l’ansia per nessuno dei nostri tesserati di dover fare le corse. Avevamo l’obiettivo di chiudere questo capitolo scudetto e seconda stella. L’abbiamo centrato con ampio margine d’anticipo. Adesso con Ausilio ci metteremo ad analizzare le situazione specifiche dei giocatori. Posso dire che tutti i giocatori della rosa hanno manifestato la volontà di rimanere con noi. Questa è una grande attestazione per parte di loro del famoso concetto di appartenenza. Sia perché i risultati sono tornati ad essere quelli giusti dell’Inter e questo ha condizionato positivamente».

COMPETITIVI – Giuseppe Marotta conclude sull’argomento mercato: «Quindi non cederemo nessuno? Questo non lo so. La parola incedibile secondo me nel mondo dello sport non esiste. Anche perché la grande volontà è nella testa dei giocatori, che decidono il loro destino. Però per adesso nessun giocatore ha manifestato la volontà di andar via, pertanto noi possiamo dire che in linea di massima questa rosa verrà riconfermata. Non sono in grado di dare delle certezze ma sicuramente rimarrà grandissima parte di questo gruppo. L’Inter è tornata ad essere appetibile e competitiva. Negli ultimi anni si è creato un bell’ambiente, sono arrivati i risultati, c’è un bravo allenatore, quindi tanti giocatori vogliono venire a giocare con noi».