Inter-Milan Ã¨ Lukaku-Ibrahimovic: scontro tra giganti a San Siro

Inter-Milan è Lukaku-Ibrahimovic: scontro tra giganti a San Siro

Condividi questo articolo

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Milan ha due protagonisti annunciati, Lukaku e Ibrahimovic. Il belga deve trascinare la squadra nerazzurra nel derby di Coppa Italia.

SCONTRO TRA TITANI – Gli scontri tra giganti appassionano sempre il pubblico. Non a caso ne è piena anche la cinematografia. Il derby di Milano dal 2020 ne ha la sua versione personale: Lukaku contro Ibrahimovic. Oggi nel derby di Coppa Italia andrà in scena il terzo atto di questa lotta titanica. Che al momento ha visto una vittoria a testa.

PERSONAGGI PERFETTI – Lo scontro è praticamente naturale. Il belga e lo svedese sono i leader delle rispettive squadre. I riferimenti assoluti della fase offensiva. E il loro stile di gioco ha pure dei punti di contatto. La differenza sta tutta nel modo di esprimere la personalità e anche la leadership. Sopra le righe, sempre, anche troppo, Ibrahimovic. Umile e dedito al gruppo Lukaku. Per completare la sceneggiatura perfetta i due hanno anche giocato un anno insieme. Al Manchester United. Un incrocio che di sicuro ha lasciato dentro qualcosa a entrambi. E regala ulteriore pepe.

GOL CERCASI – Lukaku non sta vivendo il suo miglior periodo in maglia Inter. Nel 2021 ha trovato solo due reti, con Crotone e Fiorentina in Coppa Italia. La sua presenza nel gioco di Conte non è mai in discussione, ma in area sicuramente non è stato brillante. Col Milan ha un certo feeling. Ribadirlo anche stasera sarebbe importante. Per lui, per la squadra. E per la sfida con Ibrahimovic.