Leao: Â«Milan, per grinta meritavamo altro risultato! Diamo una svoltaÂ»

Leao: «Milan, per grinta meritavamo altro risultato! Diamo una svolta»

Rafael Leao Milan-Torino

Leao, titolare ieri nel derby perso 2-1 in Coppa Italia, attraverso un post pubblicato nei social parla della partita dicendosi deluso per il risultato a detta sua non giusto.

SECONDA SCONFITTA – Leao dopo Inter-Milan di Coppa Italia, si dice dispiaciuto per il risultato finale dicendo di meritare qualcosa in più: “Per la grinta che abbiamo messo in campo durante tutta la partita, ci meritavamo un altro risultato… cambiamo questo momento brutto, chiedo scusa a tutti per il mio intervento”.