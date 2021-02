Ranocchia, tanti auguri! Undicesimo compleanno con la maglia dellâ€™Inter

Ranocchia, tanti auguri! Undicesimo compleanno con la maglia dell’Inter

Condividi questo articolo

Ranocchia oggi compie ben trentatré anni! Addirittura undicesimo compleanno con la maglia dell’Inter da quando è arrivato, cioè gennaio 2011. I nostri migliori auguri aldifensore nerazzurro da parte di tutta la redazione di Inter-News.it.

BUON COMPLEANNO – Ranocchia, difensore acquistato dall’Inter a gennaio 2011, oggi compie gli anni. Nato il 16 febbraio 1988 ad Assisi, festeggia oggi 33 anni e dunque il suo undicesimo compleanno da quando all’Inter. Il più anziano del gruppo, ha conosciuto e giocato con gli eroi del triplete. Simbolo della crescita e della rinascita nerazzurra, Andrea Ranocchia è sempre rimasto fedele ai colori indipendentemente dal suo ruolo in squadra. Senza mai una polemica, il difensore italiano ricopre oggi un ruolo fondamentale nell’Inter di Antonio Conte, cioè quello di uomo spogliatoio, grazie soprattutto alla sua esperienza. Il tecnico ha fiducia in lui, primo sostituto in difesa di Stefan de Vrij.