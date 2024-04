Frey: «Dominio Inter, uno con più merito! Sommer certezza, Thuram futuro»

Da Sommer a Thuram, passando per l’uomo dell’Inter con più meriti: le considerazioni dell’ex portiere Sébastien Frey all’indomani dalla conquista dello scudetto.

DOMINIO – Sébastien Frey, intervistato da Sky Sport 24, commenta il trionfo dell’Inter: «Questo scudetto, chiuso durante un derby in questo modo, penso che sia la ciliegina sulla torta del lavoro che è stato fatto da Inzaghi, dalla società e da tutti i ragazzi in questi ultimi tre anni. Questo è uno scudetto ben festeggiato, tutti i ragazzi sono felici. Credo che sia tutto stra-meritato, l’Inter ha fatto una grande stagione in cui ha dominato il campionato. Ovviamente leggermente macchiata dal percorso in Champions League, perché con le qualità che ha questa rosa e questa squadra ovviamente tutti si sarebbero aspettati magari di andare un po’ più avanti in Europa. Però alla fine si sono portati a casa altri trofei e la cosa più importante».

PORTIERI – Sébastien Frey, da ex portiere, si sofferma sul ruolo: «Con la partenza di Onana, che ha fatto una stagione importante in una squadra che stava bene, l’opinione pubblica era un po’ scettica. Sommer lo seguo già da tanti anni, sia con la Nazionale svizzera, sia in Germania. L’ho sempre ritenuto un portiere molto importante, completo e con un grande carisma ma silenzioso. Parlando un po’ in casa nerazzurra ho saputo che è un ragazzo eccezionale, un grande lavoratore e trascinatore. Credo che lui sia uno dei protagonisti di questo scudetto, ha sorpreso tutti ma non me perché lo seguivo già ed ha una carriera molto importante alle spalle. Adesso è una certezza per questa Inter».

Inter, di chi meriti e chi la sorpresa? Risponde Frey!

SORPRESA E SPERANZA – Sébastien Frey sull’attaccante dell’Inter e connazionale francese dichiara: «Se mi aspettavo un Thuram così? Lo speravo! È un ragazzo eccezionale, è stato molto vicino in passato a squadre italiane. Purtroppo tra infortuni e cose varie si era rimandata quest’avventura italiana. Io sono felicissimo che abbia indossato la maglia dell’Inter e che abbia un po’ sorpreso tutti per la velocità con cui si è ambientato in una squadra importante ed è diventato subito complementare di Lautaro Martinez. Stanno creando una coppia molto importante. Thuram è un ragazzo che si mette a disposizione e nonostante sia solo una stagione sta dimostrando di avere un senso di attaccamento importante alla maglia dell’Inter. Questi sono segnali importanti per il presente ma credo anche per il futuro nerazzurro. Questi ragazzi sono dei punti di riferimento per quello che sarà il futuro».

MERITI – Sébastien Frey conclude sulla stagione dell’Inter: «I ragazzi sono stati tutti straordinari ma io credo che Inzaghi abbia ancora più meriti degli altri. Non scordiamoci che due anni fa e quello scorso è stato tanto criticato, spesso messo in discussione. Lui raramente ha fatto polemiche. Si è messo lì, in silenzio, ha continuato a lavorare, con l’aiuto e la fiducia della società. Tutto questo ha fatto in modo che Inzaghi sia riuscito a trasmettere, grazie alle sue idee e grazie a un grande mercato molto intelligente e strategico, la mentalità per vincere».