Carlos Augusto: «Inzaghi consigli da padre! Sento la sua fiducia»

Carlos Augusto dopo aver analizzato la sua prima stagione all’Inter condita con lo scudetto, in un’intervista rilasciata a Ge.Globo, l’esterno si è poi soffermato a parlare di Simone Inzaghi e del Brasile.

L’ALLENATORE – Carlos Augusto poi si concentra parlando del mister: «Anche lui aiuta tutti, soprattutto chi gioca meno. Ti dà la motivazione giusta. Con me ha parlato molto, soprattutto perché ricopro due ruoli. Mi dà molti consigli, il gruppo è con lui. Io centrale? Mi ha detto di stare calmo e di credere nelle mie qualità. I suoi consigli sono gli stessi di quelli di un padre, aiuta tanto i nuovi. Questo mi ha aiutato molto ad adattarmi velocemente. Adesso so di avere la fiducia dell’allenatore. Ho giocato tante partite da titolare e questo significa che lui ha fiducia in me. Voglio continuare così».

IN NAZIONALE – Carlos Augusto parla anche della convocazione in Nazionale: «Sappiamo che ci sono giocatori brasiliani di qualità in tutto il mondo e seguono tutti. Di persona non ho avuto colloqui, ma so che prestano attenzione a tutti i giocatori che giocano per l’Europa, per il Brasile. Devo fare bene il mio lavoro e, se si presenta l’occasione, essere sempre pronto. Cosa è cambiato tra il Brasile e l’Italia? Al Corinthians giocavo meno. All’Inter c’è stato un cambiamento, ho sentito l’affetto dei tifosi. Questo è gratificante, voglio dare il massimo anche per il Brasile. Per questo devo lavorare duro».

Fonte: ge.globo.com