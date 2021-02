VIDEO – Adriano sovrasta il passato, doppietta e derby targato Inter!

Condividi questo articolo

MILAN, ITALY – DECEMBER 11: Adriano of Inter celebrates after scoring during the Serie A match between Inter Milan and AC Milan played at the Giuseppe Meazza San Siro stadium on December 11, 2005 in Milan, Italy. (Photo by New Press/Getty Images)

Adriano è senza dubbio uno dei più grandi rimpianti degli ultimi anni della storia dell’Inter. L’ex attaccante brasiliano oggi compie 39 anni e – nella settimana del derby – vogliamo celebrarlo.

UOMO DERBY – Adriano è stato a lungo l’idolo dei tifosi dell’Inter. «Che confusione/sarà perché tifiamo/un giocatore/che tira bombe a mano», così cantava la Curva Nord negli anni in cui l’ex attaccante brasiliano era al top della carriera. Gli stessi anni in cui Romelu Lukaku lo eleggeva a suo idolo (QUI un nostro focus a riguardo, ndr), ma erano soprattutto gli anni in cui l’Imperatore decideva il derby di Milano con una doppietta, sovrastando di testa quello che era stato il suo “predecessore” nei cuori dei tifosi nerazzurri Christian Vieri. Rivediamo quindi – nel video pubblicato su YouTube da “Pirlo Milan” il derby dell’11 dicembre 2005 vinto dall’Inter di Roberto Mancini per 3 a 2.