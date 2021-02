Adriano compie 39 anni! Auguri all’ex Imperatore dell’Inter, idolo di Lukaku

Adriano Leite Ribeiro (Photo GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Adriano a distanza di anni continua a essere un fuoriclasse mancato nella storia dell’Inter. Nonostante ciò, la sua storia nerazzurra è stata scritta tanti anni fa e non può essere cancellata. Oggi gli anni per lui sono 39. E la sua eredità è finita nei gol di Lukaku

39 ANNI – A Rio de Janeiro il 17 febbraio 1982 nasce un calciatore destinato a diventare leggenda. Si chiama Adriano Leite Ribeiro, semplicemente “Adriano” per tutti. Un ragazzo brasiliano che oggi compie 39 anni ma con il calcio giocato ha chiuso tanti anni fa. Non si capisce neanche quando precisamente, a dire il vero. La sua avventura con l’Inter è finita nel 2009, appena prima che venisse allestita la squadra che poi vinse tutto. Quel ragazzo non è mai diventato leggenda ma per i più romantici è come se lo fosse. E oggi festeggia il compleanno, dimenticato da tutti. O quasi.

SEMPRE IDOLO – Nell’immaginario dei tifosi interisti, Adriano rappresenta l’erede dell’unico “Fenomeno” mai visto a San Siro. Ma Adriano non ha emulato la carriera di Ronaldo, nemmeno un po’. Domenica si gioca il Derby di Milano e in campo per il Milan ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ex rivale e poi compagno di Adriano, più grande di quattro mesi e mezzo (3 ottobre 1981, ndr). Che sognava Ronaldo. Questo fa capire come Adriano abbia buttato per più di dieci anni di carriera. A sfidare lo svedese ci penserà nuovamente Romelu Lukaku, che da piccolo aveva come idolo proprio Adriano. Il classe ’93 belga ha meno di 16 anni quando Adriano smette di essere l’idolo dei tifosi dell’Inter. Oggi ne è l’erede. Ma l’idolo resta idolo. Auguri, Imperatore.