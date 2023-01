Inter, opportunità non (sempre) fa rima con successo! Attenzione agli scambi

L’Inter è destinataria di una duplice proposta di scambio del Barcellona. Da una parte, Franck Kessié in cambio di Marcelo Brozovic. Dall’altra, Memphis Depay per Joaquin Correa. Ma queste operazioni di mercato vanno valutate attentamente.

DOPPIA PROPOSTA – Le difficoltà finanziarie dell’Inter sono note. Motivo per cui era lecito attendersi un sostanziale immobilismo del club in questa sessione di mercato invernale. Poi è arrivato il Barcellona, con una doppia proposta “indecente” per i nerazzurri. Prima a centrocampo, con l’offerta di scambiare Franck Kessié con Marcelo Brozovic. E, nelle ultime ore, anche in attacco. Con i blaugrana intenzionati a liberarsi di Memphis Depay, e desiderosi di sostituirlo con Joaquin Correa. Due operazioni tutt’altro che avviate, come confermano le numerose (e discordanti) voci che stanno uscendo a riguardo. Ma che pongono quantomeno l’Inter nella condizione di dover riflettere. Perché scambi alla pari come questi non comportano un esborso economico legato al cartellino. Ma non sono tuttavia completamente privi di rischi.

Inter, i rischi legati allo scambio Brozovic-Kessié

DOWNGRADE TECNICO – Nell’ipotesi di scambio tra Brozovic e Kessié, i rischi sono di natura prevalentemente tecnica. L’Inter infatti perderebbe il metromono del gioco delle ultime stagioni. Uno dei giocatori più sottovalutati tra quelli che hanno contribuito a portare la squadra al livello odierno. E in cambio riceverebbe un signor mediano, che in Serie A ha già dimostrato di poter incidere in maniera importante. Il tasso tecnico del centrocampo nerazzurro subirebbe quindi un lieve ridimensionamento. Senza tralasciare poi l’aspetto economico, presente anche qui. Kessié guadagna 9 milioni di euro all’anno al Barcellona. Dovrebbe pertanto accontentarsi di uno stipendio inferiore in nerazzurro. Che sarebbe tuttavia pari al massimo che l’Inter è disposta ad offrire ai suoi big (6 milioni netti all’anno). Pertanto, andrebbe programmata una cessione nel giro di un paio di stagioni, onde evitare di trovarsi a perderlo a zero, come già fatto dal Milan.

Correa-Depay, sulla carta conviene. Ma nella realtà?

DIFFERENZE ABISSALI – Rimanendo al mero aspetto economico, tra Correa e Depay non c’è proprio partita. Il Tucu guadagna 3,5 milioni netti a stagione all’Inter. L’olandese è invece a 10,4 milioni annui (fonte: Capology). Il club nerazzurro dovrebbe quindi compiere una deroga straordinaria al proprio obiettivo di ridurre il monte ingaggi (già di per sé ambizioso). E, anche ammesso che Depay scelga di accontentarsi di uno stipendio inferiore (la cifra non conta, ragioniamo per ipotesi), la sostanza non cambia. L’Inter iscriverebbe a bilancio un giocatore dalla tenuta fisica tutta da dimostrare, che costerà tuttavia come un top player in grado di cambiare le sorti della squadra da solo. È un rischio che l’Inter può permettersi, oggi?

Le opportunità vanno valutare prima che colte

SERVE ATTENZIONE – La doppia proposta di scambio che il Barcellona starebbe rivolgendo all’Inter rappresenta un’opportunità di mercato. E sappiamo bene quanto Beppe Marotta abbia indicato questa strada come linea guida per condurre il mercato. Basta spese folli (sebbene proprio Correa sia una di quelle), ma occhi vigili su eventuali opportunità da cogliere. Tuttavia, viene da affermare con certezza che né Kessié né Depay lo siano. Al giorno d’oggi l’Inter non può permettersi un downgrade tecnico nella zona nevralgica del gioco, neanche con i backup di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani pronti. Ragionando sempre per ipotesi, diversa sarebbe questa considerazione se, al posto di Kessié, i blaugrana offrissero Frenkie de Jong. Al tempo stesso, l’Inter non può nemmeno permettersi due ingaggi così onerosi. Non senza che questo influisca pesantemente sul mercato in entrata, dove si annullerebbe il margine per altre operazioni. E su quello in uscita, con la necessità di cedere qualche big per liberare spazio salariale. Ben vengano quindi opportunità di questo genere, dove comunque i nomi in ballo riguardano giocatori importanti. Purché l’Inter le valuti e soppesi attentamente prima di prendere la scelta finale. Evitando così di prendere decisioni i cui effetti reali si vedranno (in negativo) nel giro di un paio d’anni.