Inter, come si abbassa il monte ingaggi 2023/24? Lukaku nodo importante

L’Inter punta a ridurre ancora il proprio monte ingaggi nel corso della prossima stagione. E il futuro di Lukaku peserà sul risultato finale.

SPNEDERE MENO – Le difficoltà finanziarie dell’Inter sono cosa nota. Ma al tempo stesso il club vuole consolidare il proprio prestigio sportivo. Come sappiamo da almeno due anni, Beppe Marotta e colleghi sono quindi chiamati ad un compito arduo. Mantenere alto il livello di competitività, spendendo il meno possibile. E questo riguarda anche il monte ingaggi. Nella stagione in corso ammonta in totale a 76 milioni di euro, considerando gli stipendi netti. Ma il desiderata della proprietà sarebbe di ridurlo del 10-15% circa. Come far convivere tutte queste esigenze, senza compromettere il valore dell’Inter?

BANCO RINNOVI – Abbassare il monte ingaggi dell’Inter è un obiettivo decisamente ambizioso. Specialmente vista la contingente necessità di rinnovare diversi contratti in scadenza. E se per Matteo Darmian e Edin Dzeko si punta ad un’offerta al ribasso, lo stesso non può dirsi per Milan Skriniar (qui le ultime novità). Al difensore slovacco la società ha offerto 6 milioni di euro a stagione, ossia il doppio di quanto percepisce oggi. Pertanto l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi deve sposarsi anche con situazioni “contrarie” come queste. Un’ulteriore complicazione sul percorso che porta al risparmio di 10-12 milioni richiesto da Steven Zhang. Senza poi dimenticare la necessità di rinforzare la squadra, aggiungendo quindi altri stipendi al costo totale.

Inter, tre scenari per il 2023/24

SOLUZIONE COMODA – Partiamo dalla base, ragionando per assurdo. Considerando tutti i rientri dei prestiti e il mancato rinnovo di ogni contratto in scadenza a giugno 2023, il monte ingaggi netto dell’Inter della prossima stagione partirebbe da 51,5 milioni. Per un assurdo risparmio del 32%, che creerebbe tuttavia margine salariale per l’ingaggio di nuovi calciatori. Se invece consideriamo i rientri dai prestiti (6 milioni complessivi di ingaggi netti tra Sensi, Pinamonti, Lazaro, Agoumé e Salcedo), i rinnovi al ribasso di Dzeko (da 5 a 3,5 milioni l’anno) e Darmian (da 2 a 1 mln l’anno) e quello al rialzo di Skriniar (da 3 a 6), il monte ingaggi sale già a 65 milioni di euro. Ma così rimane un problema.

NODO DECISIVO – I valori che abbiamo letto non prevedono Romelu Lukaku nella rosa dell’Inter 2023/24. E il belga sappiamo che sposta molto anche a livello di ingaggio, con i suoi 8,5 milioni di euro annui. Se si trovasse la soluzione col Chelsea per tenerlo in nerazzurro, la sua presenza porterebbe il monte ingaggi a 73,5 milioni di euro. L’Inter dovrebbe quindi riuscire a piazzare sul mercato una serie di esuberi (i prestiti citati sopra), portando così il tetto degli stipendi a 66,5 milioni di euro circa. E questo rappresenterebbe un risparmio del 12,5% rispetto alla stagione in corso. Ma sarebbe sufficiente? Ovviamente no, e vediamo perché nell’ultimo paragrafo.

MERCATO OCULATO – La rosa dell’Inter di oggi è equilibrata nei numeri ma non nei valori. E ci sono buone possibilità che vi siano alcuni profili da sostituire nel corso dell’estate 2023. Ad esempio Roberto Gagliardini (vicino all’addio a parametro zero), almeno uno tra Samir Handanovic e Alex Cordaz, e magari anche Joaquin Correa, sempre più deludente in nerazzurro. In questi mesi – sebbene sia forse già tardi – la dirigenza deve quindi ragionare tanto sui rinnovi quanto sui nuovi ingressi necessari. Perché la riduzione del monte ingaggi può generarsi anche dalla sostituzione di profili pagati forse troppo (Correa guadagna 3,5 milioni netti all’anno) con giocatori più funzionali e utili al progetto, che guadagnano meno. L’importante è muoversi seguendo una linea verde, che punti anche sul ringiovanimento della rosa. In attesa di tempi finanziariamente migliori, che permettano ai dirigenti (e ai tifosi) di non preoccuparsi troppo di questi aspetti.