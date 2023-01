Correa spreca anche l’occasione Inter-Parma: 113 minuti impalpabili

Joaquin Correa non riesce ad incidere in Inter-Parma (2-1 DTS), figurando tra i peggiori della partita. Di seguito analizziamo la partita dell’attaccante argentino.

CHI L’HA VISTO? – Ieri auspicavamo una prova di carattere di Joaquin Correa in Inter-Parma (qui l’articolo). Oggi invece siamo a commentare l’ennesima prestazione deludente dell’argentino. Che contro gli emiliani parte titolare, uscendo al 113′ per Milan Skriniar. Ma in quasi due ore di gioco non riesce per nulla ad incidere, e sembra a tratti fuori dal gioco. Tanto da condividere con Denzel Dumfries la palma di peggiore in campo (qui le pagelle). Forse al Tucu manca il ritmo partita, considerando il recente infortunio e i soli 14 minuti contro il Napoli (zero invece a Monza). Sta di fatto che Correa non approfitta dell’indefessa fiducia di Simone Inzaghi, e serve una prestazione a dir poco impalpabile.

NUMERI PESSIMI – Nel corso di Inter-Parma, Correa tocca 44 palloni (fonte: report della Lega Serie A). Praticamente uno ogni tre minuti, considerando il suo tempo in gioco. Tra i nerazzurri nell’undici titolare, è quello che ne ha toccati meno. E questo numero è solo la versione numerica del suo essere avulso dal gioco. Aspetto che emerge lampante dalla sua heatmap (presa da SofaScore):

Correa rimane lontano dal gioco e dai compagni. E dal 66′, quando entra in campo Edin Dzeko, si allarga sulla sinistra, ritrovando la sua mattonella dei tempi della Lazio. Ma finisce per usarla più come un rifugio, senza provare a farla male alla difesa del Parma lavorandola ai fianchi. Ai pochi palloni toccati si aggiungono poi ulteriori dati poco incoraggianti. Perché l’11 dell’Inter, in 113 minuti, tenta appena 3 dribbling, fallendoli tutti. E soprattutto perde l’80% dei contrasti, vincendone solo 2 su 10. Peggio ancora, non arriva mai al tiro, risultando totalmente innocuo negli ultimi venti metri. Chiudiamo l’analisi della sua partita citando i 14 palloni persi, ulteriore segnale della sua inconsistenza in campo. In sintesi, Correa spreca un’occasione davvero importante per mostrare il suo valore e migliorare il suo rendimento in nerazzurro. La sua fortuna è che il calendario in campionato (Verona, Cremonese e Empoli prima del derby di ritorno) può presentargli altre chance.