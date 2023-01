Gagliardini, addio Inter certo: può raggiungere un ex compagno! − CdS

Gagliardini lascerà in estate l’Inter a parametro zero. Il centrocampista non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Su di lui c’è l’interesse di una big di Serie A

OCCASIONE − Roberto Gagliardini alla Matias Vecino? Possibile. Il centrocampista ex Atalanta lascerà l’Inter a parametro zero in estate. A meno di clamorose sorprese, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno 2023. Può diventare, dunque, un’opzione low cost per la Lazio di Maurizio Sarri, che già la scorsa estate decise di puntare su un altro svincolato nerazzurro: Vecino. Il centrocampo biancoceleste è tutto da ricostruire. Con Luis Alberto e Milinkovic Savic in bilico, l’unico certo di rimanere è proprio Cataldi, il cui agente Beppe Riso rappresenta al contempo l’interista. Gagliardini darebbe esperienza all’intero reparto e in termini economici rientra nei canoni di Lotito. Il suo stipendio all’Inter è di 1.8 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Daniele Rindone