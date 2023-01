Inter, con il Verona ultima chance Scudetto? C’è bisogno di risposte

Questo weekend l’Inter affronterà il Verona in casa, lì dove sono arrivate le migliori prestazioni della stagione. La partita sarà decisiva, Napoli e Juventus si scontrano e la squadra nerazzurra dovrà sfruttare l’ultima chance per lo Scudetto.

OCCASIONE – Vietato sbagliare, questo è ben chiaro in casa Inter. Si era obbligati già la scorsa settimana, ma il “bonus” è stato sprecato malamente con il Monza e il Napoli si è riallontanato. La squadra di Simone Inzaghi ora ha bisogno di punti. I partenopei e la Juventus si scontreranno questa sera, l’occasione è troppo ghiotta per essere sfruttata. L’Inter giocherà contro il Verona, al diciannovesimo posto in campionato. Dopo le pessime prestazioni fornite in settimana, si attendono risposte importanti da una squadra che deve assolutamente lottare per lo Scudetto fino alle ultime giornate. Non vincere domani metterebbe la seria ipoteca su questa stagione, partita male e che potrebbe finire anche peggio.

Inter, problemi infortuni

PRESTAZIONI – Con Parma e Monza si sono intravisti gravi problemi di gioco. L’Inter non è riuscita ad andare oltre le sue assenze. Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku si sono fermati e Simone Inzaghi non ha avuto risposte dai sostituti. L’unico che ha dato un segnale positivo è stato Kristjan Asllani, ma è troppo poco per avere fiducia nella squadra. Joaquin Correa continua a deludere, Roberto Gagliardini dimostra una forma fisica pessima e Henrikh Mkhitaryan è visibilmente stanco a causa delle partite consecutive giocate. L’allenatore piacentino deve pensare ad una soluzione nel breve termine per superare l’ostacolo. Gli allenamenti non danno buone indicazioni, l’unico che potrebbe essere pronto per giocare è il turco, ma mercoledì c’è la Supercoppa Italiana. Il gioco vale la candela in questo caso? Inzaghi dovrà riflettere e non poco. Serve rischiare i rientranti dai rispettivi infortuni per vincere con il Verona?