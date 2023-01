Skriniar-Inter, nessun incontro in vista! Proposta club non cambia – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Tuttosport non sono previsti ulteriori incontri fra il club e l’entourage del calciatore

FERMA – Sono giorni caldi per la questione rinnovo di Milan Skriniar. L’Inter, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, non ha in programma nuovi incontri con l’entourage del calciatore. La proposta del club nerazzurro da 6,5 milioni bonus compresi, il massimo che poteva offrire la dirigenza, non verrà ritoccata. L’Inter si aspetta una risposta definitiva dallo slovacco e la sensazione, spiega il quotidiano, è che possa arrivare dopo la Supercoppa col Milan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini