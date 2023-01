Biasin: «Indicazioni negative su Skriniar. Milan e Juventus vicine»

In collegamento con Radio Sportiva il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del caso Milan Skriniar in ambiente nerazzurro. L’Inter vorrebbe una risposta, ma quest’ultima tarda ad arrivare e la situazione preoccupa.

CASO – Il caso Milan Skriniar preoccupa e non poco. Risposta alla proposta di rinnovo dell’Inter ancora non arrivata, il tempo sta per scadere. Fabrizio Biasin, giornalista in collegamento con Radio Sportiva, ha detto: «Il fatto che si rimandi la decisione non fa ben sperare. Hai una proposta da un mese da 6 milioni di euro per 4-5 anni e la comunicazione non è ancora arrivata. Le indicazioni non sono positive e questa deve arrivare subito dopo la Supercoppa secondo la società. Il giocatore però non va venduto, né tantomeno va messo in panchina. Sarebbe masochistico, guardate Kessié con il Milan che ha vinto uno Scudetto con un contratto in scadenza. Brutto, lo so, ma ci si deve adeguare ai tempi e prepararsi a ogni tipo di dichiarazione nei prossimi giorni».

Inter, stagione positiva

VISIONI – Fabrizio Biasin ha poi aggiunto sulla stagione dell’Inter e sulla sua rosa: «In alcuni casi la società porta a scadenza alcuni giocatori perché non li vuole tenere. Questa è una squadra costruita sulle coppie, con 11 titolari e 11 alternative più qualche giocatore a complemento. A volte le cose ti vanno bene, altre meno. L’anno scorso l’Inter ha fatto una proposta a Perisic, anche molto esagerata. Il giocatore ha voluto provare una nuova esperienza in Inghilterra. Adesso vediamo cosa accade con Skriniar. In realtà ora l’Inter è passata in Coppa Italia, è agli ottavi di finale di Champions League, ha la Supercoppa da giocare mercoledì. Vero è che è lontana dal Napoli, ma le sue rivali e dirette avversarie Milan e Juventus sono distanti solamente 3 punti. Non è tutto così disastroso».