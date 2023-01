VIDEO – Inter in Supercoppa Italiana: 10 partecipazioni e 6 trofei!

L’Inter è pronta ad affrontare il Milan nella trentacinquesima edizione della Supercoppa Italiana. Il derby si disputerà al King Fahd International Stadium di Riad, mercoledì 18 gennaio alle 20 ora italiana (quando in Arabia saranno le 22). Ecco un video dei momenti più importanti delle passate conquiste nerazzurre.

LA STORIA – Per l’Inter sarà l’undicesima partecipazione alla Supercoppa Italiana. Nelle 10 edizioni disputate, i nerazzurri hanno vinto in sei occasioni, compresa l’ultima edizione, con il trionfo di San Siro contro la Juventus maturato ai tempi supplementari. Per la seconda volta nella storia Inter e Milan si affronteranno in Supercoppa Italiana: l’unico precedente risale all’estate del 2011 quando, a Pechino i rossoneri vinsero in rimonta 2-1. Di seguito il video pubblicato attraverso i canali Twitter del club.

Fonte: Pagina Twitter [Inter]