Depay suggestione Inter, ma attenzione al fisico: stagione travagliata

Depay è l’ultima suggestione del mercato Inter. L’olandese è da sempre un talento, ma in questa stagione si è di fatto visto solo ai Mondiali.

VOCE DI MERCATO – A sorpresa in casa Inter è emersa la voce di un possibile scambio col Barcellona. Sul piatto i nomi di Joaquin Correa e Memphis Depay. I due sono coetanei e ad entrambi un cambio di ambiente potrebbe fare bene per cercare un rilancio. E appunto questo va sottolineato per l’olandese: nella sua stagione attuale sta vivendo molte difficoltà.

STAGIONE COMPLICATA – Depay arriva al Barcellona nel 2020-2021 come uno dei protagonisti del nuovo corso del club. Dopo un primo anno buono per presenza (38 presenze, 2495 minuti) e numeri (13 gol, 2 assist) però il suo rapporto coi blaugrana si incrina già la scorsa estate. Il mercato, che gli toglie anche il numero, lo relega al ruolo di alternativa e l’olandese tende a sfiorire se non si sente al centro dell’attenzione. A questo inizio non ideali si sono poi sommati gli infortuni. Che hanno portato a mesi in cui l’attaccante si è visto di più con la maglia dell’Olanda che con quella della squadra catalana.

SOLO CON L’OLANDA – Depay in questa stagione col Barcellona ha messo insieme 4 presenze per 206 minuti. Tre di queste nel mese di settembre e una in Coppa del Re in questo gennaio. Tra infortuni e scelte tecniche di fatto non ha giocato mai. Con però un obiettivo in testa: i Mondiali. Per cui le malelingue hanno anche detto che abbia dilatato i tempi di recupero dal suo infortunio al bicipite femorale, con coinvolgimento del tendine. Cosa che dovrebbe ricordare qualcuno ai tifosi dell’Inter. Alla fine, si può dire che Depay si sia visto solo in Qatar. Dove ha giocato 5 gare in fila, per un totale di 300 minuti. Un nuovo inzio? DIfficile a dirsi. In generale un giocatore in cerca di rilancio.