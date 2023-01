Correa clamoroso, può andare al Barcellona! In Spagna si dà scambio con l’Inter

Il Barcellona potrebbe venire in soccorso dell’Inter e prendersi Correa, fin qui grande delusione stagionale. La notizia – clamorosa! – arriva dalla Spagna, dove si parla di uno scambio (e no, non è quello Brozovic-Kessié).

SCAMBIO IN ARRIVO? – Joaquin Correa non ha certo avuto un anno e mezzo positivo all’Inter, ma questo può comunque portare a un passaggio a una big del calcio europeo. In Spagna Gerard Romero, di Jijantes, parla di uno scambio che si può concretizzare in questo mercato di gennaio. Dipende tutto dall’uscita di Memphis Depay, se il giocatore dà l’OK all’Inter, che è data per molto avanzata. Se accetta arriverebbe uno scambio col Barcellona, portando in blaugrana proprio Correa. Un clamoroso scambio, che si potrebbe realizzare (bisogna utilizzare tutti i condizionali del caso finché non è ufficiale) in tempi brevi. Con Depay all’Inter e Correa al Barcellona (che ha appena vinto la Supercopa de Espana battendo 1-3 il Real Madrid.