Prima Pagina IN Edicola: Inter, sorprese da Marotta. I big restano!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, altri tre colpi per l’Europa. Non solo Zielinski e Taremi: Marotta prepara sorprese. Tifosi in festa per la seconda stella, ma il club guarda avanti: nel mirino Gudmundsson, Bento e Buongiorno. I big restano, via solo esuberi e qualche baby. Lautaro e Barella vicini al rinnovo.

TUTTOSPORT

Inzaghi all’Inter: ora non vendetemi i big. Dopo lo Scudetto, si ripropone per Marotta il dilemma del rilancio ‘sostenibile’.