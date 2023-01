Correa al Barcellona per Depay: i benefici (tranne uno) dello scambio per l’Inter

Follia dalla Spagna: Correa sembra destinato al trasferimento al Barcellona! L’operazione prevede uno scambio alla pari con Depay, che vestirebbe la maglia dell’Inter. Tutti i benefici di una proposta shock per il club nerazzurro.

PROPOSTA FOLLE – La notizia che da ieri sera rimbalza dalla Spagna ha dell’incredibile. Il Barcellona è seriamente intenzionato ad acquisire Joaquin Correa dall’Inter. E in cambio offre Memphis Depay, ai margini del progetto tecnico di Xavi. Uno scambio totalmente sbilanciato a favore dei nerazzurri sulla carta, specialmente dal punto di vista tecnico. Ma non privo di insidie, legate all’attaccante olandese.

UPGRADE TECNICO – Sarebbe quasi irrispettoso per Correa sottolineare le differenze con Depay. Le uniche cose che li accomunano sono l’età (entrambi classe 1994) e il ruolo di attaccante non centravanti. Ma al di là di questo l’olandese è un giocatore ben più concreto del Tucu, protagonista anche con la maglia della Nazionale. E il miglioramento del reparto offensivo dell’Inter sarebbe esponenziale in termini di qualità, con l’arrivo del 10 Oranje.

DOPPIO NODO – Tuttavia lo scambio non va avvallato tout court. Come dicevamo, ci sono elementi che l’Inter deve valutare con attenzione. Innanzitutto l’ingaggio. Correa guadagna 3,5 milioni l’anno, Depay oltre 10 milioni. E sappiamo benissimo quanto questa cifra sia fuori portata per le casse nerazzurre. L’eventuale arrivo di Depay potrebbe dare indicazioni sul futuro di Romelu Lukaku, in tal senso. Della serie, o l’uno o l’altro. E poi c’è la questione fisica. In questa stagione Depay ha appena 4 presenze con il Barcellona, e l’ultima risale addirittura al 17 settembre. Considerando la fragilità fisica che ha caratterizzato la storia nerazzurra di Correa, è bene fare tutte le considerazioni del caso prima di portarsi in casa un profilo clinicamente simile, ma che costa più del triplo.