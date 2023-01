Brozovic-Kessié, scambio sensato? Tutti i pro e i contro per l’Inter

Marcelo Brozovic e Franck Kessié potrebbero scambiarsi le maglie di Inter e Barcellona, secondo quanto filtra dalla Spagna. Un’analisi costi-benefici di questo scambio.

PAZZA IDEA – Scambiereste Marcelo Brozovic con Franck Kessié? La domanda che apre questo articolo è la stessa che da Barcellona giunge a Milano, sponda Inter. Il centrocampista ivoriano non è contento del suo primo semestre in Catalogna. Troppo poche 16 presenze (con 41′ di media in campo) secondo lui. L’ex Milan vuole più minuti, e il club blaugrana sembra disposto ad accontentarlo, trovandoglo una nuova sistemazione. E, nell’impossibilità di guadagnarci economicamente, ecco che subentra l’idea dello scambio. Ma converrebbe quest’operazione ai nerazzurri?

Kessié all’Inter al posto di Brozovic: perché sì

SOLUZIONE TATTICA – Partiamo dall’assunto che Brozovic è un perno fondamentale dell’Inter, da diverse stagioni. Quindi un suo eventuale addio non è un’ipotesi da costruire con leggerezza. Tuttavia, se finora sembrava che un undici nerazzurro senza il croato non potesse esistere, quest’anno sembra esserci vita dopo Brozovic. Che finora è stato magistralmente sostituito Hakan Calhanoglu in cabina di regia. E che eventualmente ha pure il promettente Kristjan Asllani come backup per il futuro (e si è visto contro il Parma). E quindi questo impatterebbe positivamente su un eventuale scambio con Kessié, che tra l’altro fa un mestiere diverso da quello del 77 croato.

TENUTA FUTURA – C’è poi la questione fisica a far pendere l’ago della bilancia leggermente a favore dello scambio. Kessié ha 4 anni in meno di Brozovic. Di conseguenza ha più anni di carriera davanti a sé. E le 13 partite saltate dal croato in questa stagione (che diventeranno 14 mercoledì) sono un campanello d’allarme più che preoccupante. Anche solo per il semplice fatto che per trovare così tante assenze per infortunio da parte del 77 bisogna sommare quelle delle ultime tre stagioni.

RINFORZO A COSTO ZERO – Considerando il primo punto di cui sopra (Brozovic ormai sostituibile), gli equilibri del centrocampo dell’Inter cambiano. E quindi l’eventuale arrivo di Kessié si potrebbe considerare come un rinforzo “gratuito”. E permetterebbe di salutare a cuor ancor più leggero giocatori come Roberto Gagliardini (specie dopo le parole post Inter-Verona), in scadenza a giugno. L’unico costo da sostenere per i nerazzurri sarebbe infatti l’ingaggio. Ma questo è un punto che vedremo meglio più avanti.

Tre motivi per dire no allo scambio

SICUREZZA ACQUISITA – Riprendendo il primo punto a favore, Brozovic è una certezza dell’Inter. Un leader in campo e nello spogliatoio. Persino vice-capitano della squadra. E quindi prima di separarsene, sono necessarie tante valutazioni. Al Milan Kessié era chiamato “Il Presidente” per il peso carismatico. Ma non è detto che sappia replicarlo in nerazzurro.

COSTI REALI – Se lo scambio andasse in porto, Kessié arriverebbe all’Inter gratis. Non ci sarebbe nessun esborso per il suo cartellino. L’unico costo – come dicevamo prima – sarebbe quello dell’ingaggio. Che ad oggi, al Barcellona, ammonta a 9 milioni di euro netti all’anno per il centrocampista ivoriano. Uno stipendio a dir poco fuori portata per i nerazzurri. Che anziché ridurre (come auspicato), andrebbe ad aumentare il monte ingaggi. In nerazzurro l’ex rossonero dovrebbe accontentarsi di 5,5-6 milioni di euro. Uno scenario realizzabile, considerando che erano le stesse cifre da lui rifiutate al Milan prima di passare a zero al Barcellona?

DIVARIO TECNICO – Veniamo infine all’ultimo punto. Ribadiamo che Brozovic e Kessié sono due giocatori estremamente diversi. E non si può chiedere all’uno di fare il mestiere dell’altro, confidando che nulla cambi nel risultato finale. Certo è, tuttavia, che un eventuale scambio alla pari ridurrebbe il tasso tecnico del centrocampo dell’Inter. L’ivoriano ha altre qualità che negli anni lo hanno portato ad essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Ma certo è che la trama di gioco nerazzurra ne risentirebbe. E questo è un ulteriore elemento di tentennamento.