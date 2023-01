Longhi: «Moratti avrebbe esonerato Inzaghi, Inter meglio con le grandi»

Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, ha risposto alla provocazione lanciata da un tifoso sul fatto che con Moratti Inzaghi sarebbe già stato esonerato. Il giornalista ha poi parlato degli infortuni e delle difficoltà dell’Inter, oltre che della finale di Supercoppa.

DIFFICOLTÀ − Bruno Longhi ha parlato della possibilità di un esonero di Inzaghi con Moratti presidente. Si è poi soffermato sulle difficoltà di gioco della squadra in questo periodo: «Non dimentichiamo che Moratti ha esonerato Simoni dopo aver vinto la Coppa Uefa. Se teniamo conto del comportamento di Moratti verso certi allenatori allora dico sì. L’Inter però deve fare anche i conti. A un certo punto la società è andata su Inzaghi che è l’allenatore più vincente dopo Allegri e Conte sulla piazza. Che ora la squadra non stia giocando bene non è in dubbio. Lo si è visto nelle tre partite dopo la sosta. Tralasciando i gol subiti in trasferta che sono inspiegabili, i nerazzurri sono bravi a non far giocare le forti. Contro le piccole fa più fatica.»

STIMOLI POSITIVI − Il giornalista ha poi parlato dei problemi dell’Inter a centrocampo e in attacco e dell’importanza della finale contro il Milan. Le sue parole: «Non dimentichiamo che lo scorso anno il centrocampo dell’Inter era composto da Calhanoglu, Barella e Brozovic che fino ad ora non c’è quasi mai stato. Lukaku è arrivato ma non c’è come non era presente la passata stagione. Nelle partite di inizio anno con Parma, Monza e Verona si è vista una squadra in affanno. Giocando contro il Milan può trovare quegli stimoli che ha trovato contro il Napoli. Perché l’Inter è abile a chiudere gli spazi e a ripartire. Contro i partenopei infatti hanno concesso solo una palla gol a Raspadori alla fine mentre i nerazzurri ne hanno avute almeno cinque».