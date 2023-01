Rami: «Milan-Inter no partita normale, guerra! Bisogna litigare per vincere»

Rami, difensore del Milan dal 2014 al 2015 e oggi al Troyes, ha parlato dell’attesa sfida in Supercoppa tra rossoneri e Inter. Il francese la ritiene una guerra calcisticamente parlando

GUERRA − L’ex rossonero Adil Rami ha parlato del Derby in Supercoppa: «Il Milan oggi è una grande squadra. Attualmente fa parte dei più club più belli al mondo. Supercoppa Italiana? Questa non è una partita normale, Milan-Inter è una guerra. Non conta come ci arrivi, viene azzerato tutto e i giocatori rossoneri dovranno litigare in campo per vincere. Forza Milan, se vinciamo io poi festeggerò». Le sue parole su Milan News.