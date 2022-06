CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

− I nomi più caldi in casa Inter, capaci di far riscaldare la tifoseria nerazzurra, sono quelli di. Per la Joya, è avvenuto il contatto telefonico tra le parti e si attende l’incontro definitorio ( vedi articolo ). Quanto al belga, situazione in stand-by. Sta al belga sbloccare l’operazione. Novità importanti anche per i due giovani che l’Inter sta tentando di acquistare:. Scatto decisivo dei nerazzurri ( vedi articolo ). Per, l’Inter rimane nettamente in vantaggio ma c’è ancora da aspettare ( vedi articolo ). Inter molto attiva anche sul fronte esterno di sinistra.piace e non poco ( vedi articolo ).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE – André ONANA (Ajax, P).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Inter regina del mercato anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Il principale nome rimane Milan Skriniar per cui il club ha rifiutato un’offerta del PSG (vedi articolo). L’Inter però ha un’intenzione ben chiara sul sacrificio da fare (vedi articolo). Il Tottenham continua a non mollare Lautaro Martinez (vedi articolo), anche se il suo agente è stato molto chiaro (vedi articolo). I nerazzurri però cercano anche un piano diverso per raccogliere l’utile necessario a riequilibrare il bilancio. A tal proposito, può venire in aiuto il Monza con Galliani (vedi articolo). Tra i giocatori, infine, in esubero c’è anche Radu. Il portiere è finito nel mirino di due club di Serie A (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

