Bremer-Inter, situazione non cambiata. Lui attende una cosa – SI

Per Bremer all’Inter non sembrano esserci particolari novità, e questo è un indizio anche legato alle possibili uscite. Pedullà, nel suo spazio Social iPed su Sportitalia, fa il punto della situazione per il brasiliano del Torino.

IN ATTESA – Mercato in fermento per quanto riguarda la difesa. Alfredo Pedullà si sofferma sul nome di spessore segnalato da tempo: «La situazione Gleison Bremer per noi non è cambiata di un centimetro negli ultimi quattro-cinque-sei mesi. Vede l’Inter in grandissimo vantaggio, per una scelta fatta da Bremer. Che ci abbiano provato altri club non ho dubbi, ma lui sta aspettando che l’Inter esca allo scoperto col Torino per chiudere questa operazione».