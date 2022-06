Skriniar, trattativa Inter-PSG in auge da una decina di giorni. La situazione

Skriniar è l’indiziato numero uno per lasciare soprattutto perché è l’unico giocatore per cui esiste una vera e propria trattativa. Il PSG non molla nonostante l’Inter abbia rifiutato una prima offerta

TRATTATIVA − Rimane Milan Skriniar l’indiziato principale per lasciare l’Inter quest’estate. Come riporta Gianluca Di Marzio, se per Bastoni e de Vrij vige un interessamento dei club esteri, per Skriniar c’è invece una vera e propria trattativa. Il PSG e l’Inter, infatti, sono in trattativa da almeno 10 giorni con i francesi che hanno avanzato una prima offerta di 50 milioni, rimandata però al mittente dal club nerazzurro. L’Inter vuole 80 milioni di euro. La sensazione è che il PSG possa ritornare presto alla carica con una nuova offerta.