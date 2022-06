Chivu non resta all’Inter Primavera? Sondato un eventuale sostituto

Chivu potrebbe lasciare da vincente la Primavera dell’Inter per un altro ruolo. Secondo Serie B News la dirigenza ha sondato un altro nome per la panchina.

IN BILICO A SORPRESA? – Non è così scontata la conferma di Cristian Chivu alla guida della Primavera dell’Inter, stando al sito Serie B News. Il tecnico rumeno, che ha portato i nerazzurri a vincere il campionato di categoria, potrebbe non rimanere alla guida della formazione Under-19. Come sostituto sondato il nome di Alberto Aquilani, reduce da un biennio alla guida della Primavera della Fiorentina. Alla pari di Chivu, curiosamente, anche Aquilani è un ex giocatore della Roma.

Fonte: seriebnews.com – Alessio Lento