De Vrij diverso da Skriniar e Bastoni: la posizione dell’Inter – SI

De Vrij ha un anno di contratto residuo, come Skriniar, mentre Bastoni ne ha due. Su Sportitalia Mercato Pedullà ha spiegato come l’Inter voglia muoversi sui difensori.

LA PREFERENZA – È Stefan de Vrij il giocatore che l’Inter preferirebbe cedere in difesa, nonostante porti meno soldi rispetto a Milan Skriniar o Alessandro Bastoni. Lo segnala Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, facendo notare come il difensore olandese sarebbe quello che la società venderebbe più facilmente. Per lui pesa anche il solo anno di contratto rimasto, senza la certezza di poter rinnovare. In quest’ultimo caso sarebbe necessario cederlo ora, per non perderlo a parametro zero.