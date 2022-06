Monza su due giocatori dell’Inter: in arrivo l’accelerata di Galliani? – SI

Il Monza è atteso come una delle squadre più attive in questo mercato, visto che deve costruire la rosa per affrontare la sua prima stagione in Serie A. Secondo Pedullà, da Sportitalia, i brianzoli sono su due giocatori attualmente di proprietà dell’Inter.

TANTI COLPI IN ARRIVO – Il Monza farà tanti acquisti per il suo debutto in Serie A. Nel corso di Social iPed su Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto una lunga lista di nomi per la squadra allenata da Giovanni Stroppa. Fra questi Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto con l’Inter, e Stefano Sensi di rientro dal prestito alla Sampdoria. A breve è atteso che Adriano Galliani, Amministratore Delegato del Monza, acceleri per diverse trattative: l’Inter ne cede (almeno) uno?