Asllani-Inter si chiude a breve, una valutazione rimasta con l’Empoli – SI

Asllani è molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, dopo il suo primo anno in Serie A all’Empoli. Pedullà, da Sportitalia Mercato, indica quale sia l’ultima questione da risolvere coi toscani.

TUTTO FATTO PER L’ACQUISTO – Per Kristjan Asllani la prossima destinazione sarà, quasi certamente, l’Inter. Queste le notizie del lunedì appena concluso, con un accordo con l’Empoli in dirittura d’arrivo (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in collegamento da Sportitalia Mercato, trova ancora una situazione da impostare: se ci sia una contropartita tecnica da dare ai toscani o meno. Ma a giorni Asllani potrà firmare il suo nuovo contratto con l’Inter: è ormai fatta.