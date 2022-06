Bellanova e Asllani, scatto Inter: giocatori ad un passo. I dettagli −Sky

L’Inter accelera forte per Bellanova e Asllani. I due giocatori sono molto vicini a vestire la maglia nerazzurra. Per entrambi, la firma è vicina. Di seguito i dettagli

ACCELERATA − Inter forte su Bellanova e Asllani. Le due operazioni sono molto indirizzate con il club nerazzurro che è pronto a chiudere le trattativa. A comunicarlo gli uomini mercato di Sky Sport. Per Bellanova, accordo quasi raggiunto per una cifra intorno agli otto milioni di euro più due di bonus. Il laterale andrà a rafforzare la fascia destra dell’Inter insieme a Denzel Dumfries. L’azzurro si giocherà il posto con l’olandese. Situazione in dirittura d’arrivo anche per Asllani. Colloqui molto progrediti, fumata bianca che può arrivare già entro questa settimana. Mercoledì fissato l’ultimo appuntamento.