Lautaro Martinez, Conte resta alla finestra: il Tottenham non molla l’Inter – SI

Per Lautaro Martinez non si placano le voci di mercato in uscita. Stavolta è Pedullà, che in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato non esclude un ritorno del Tottenham di Conte.

UNO DI TROPPO? – Alfredo Pedullà non sembra così convinto che l’Inter possa mantenere in rosa Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Comunque stiamo parlando di tre titolarissimi sotto questo punto di vista, se l’Inter riuscirà a fare quello che deve fare. Lukaku condiziona tutto il mercato internazionale: ci sono altre società che magari ci penserebbero, se non avesse in testa questo chiodo di tornare. Farà l’impossibile, se non dovesse riuscirci toccherà all’Inter prendere una decisione. Anche io penso che con Edin Dzeko e Joaquin Correa sarebbero in troppi, per questo negli scorsi giorni abbiamo messo come suggestione l’opzione Tottenham per Lautaro Martinez. C’è Antonio Conte alla finestra, a prescindere da Harry Kane: il mercato del Tottenham sarà faraonico».