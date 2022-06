Lautaro Martinez, l’agente: «Ha anni di contratto con l’Inter! Felice»

L’agente di Lautaro Martinez si fa sentire a Sportitalia. Con un messaggio inviato durante la trasmissione Sportitalia Mercato, Camano ribadisce come non ci sia nessuna intenzione di lasciare l’Inter.

IL MESSAGGIO – “Ha quattro anni di contratto con l’Inter. È felice!” Un qualcosa di inequivocabile per quanto riguarda Lautaro Martinez, da parte del suo agente Alejandro Camano. Nonostante le voci, segnalate in avvio di Sportitalia Mercato da Alfredo Pedullà sul Tottenham (vedi articolo), per il Toro non ci sono possibilità di una cessione, stando alle parole di chi lo assiste. Il messaggio non lascia spazio ad altre interpretazioni, la volontà è di restare a Milano.