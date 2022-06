Scamacca ex promesso sposo dell’Inter: ecco perché non si è chiusa – SI

Per diversi mesi in inverno Pedullà ha dato per fatto l’arrivo di Scamacca all’Inter. Ora la situazione è cambiata e non poco: in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato il giornalista spiega il perché.

ABBANDONATO – Gianluca Scamacca qualche mese fa sembrava, assieme a Davide Frattesi, destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Sul duo del Sassuolo e sull’attaccante in particolare però le voci si sono raffreddate. Alfredo Pedullà spiega brevemente il motivo: «Sono cambiate tante cose. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, Paulo Dybala e altre situazioni per l’Inter, adesso Scamacca sta valutando altre offerte all’estero. Vedremo se ci saranno altre operazioni italiane».