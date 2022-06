Radu sempre più lontano dall’Inter: nel mirino di due club di Serie A − Sky

Radu è un esubero in casa Inter. La società ha deciso non puntare sul portiere rumeno in vista della prossima stagione. Due squadre di Serie A lo hanno messo nel mirino

RICHIESTE − Radu lascerà l’Inter. Oltre alle conferme arrivate dallo stesso procuratore, Oscar Damiani, (vedi articolo), ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio a Speciale calciomercato su Sky Sport. Il portiere rumeno è finito nel mirino di due club di Serie A: l’Empoli e la neo-promossa Cremonese. Quanto alla squadra toscana, bisognerà prima capire la situazione legata a Vicario. In caso di partenza dell’estremo difensore empolese, allora l’Empoli potrebbe affondare per Radu. In entrambi casi, il giocatore è stato chiesto in prestito.