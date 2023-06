Brozovic-Arabia Saudita fermo, il Milan vuole superare l’Inter sul sostituto – Sky

Tonali sta andando al Newcastle United e questo lascia campo al Milan per anticipare l’Inter su Frattesi, visto che per Brozovic non ci sono novità. Di Marzio aggiorna dopo una giornata caratterizzata dalle tante novità: ecco le sue parole nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

DOVE VA? – Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione: «La novità di questa sera è che il Milan si inserirà su Davide Frattesi, perché è il giocatore che può prendere anticipando Inter, Juventus e Roma che hanno bisogno di più tempo per definire la situazione. L’Inter deve vendere Marcelo Brozovic, sul quale oggi non ci sono novità. È vero che Inter e Juventus oggi hanno incontrato il Sassuolo per Frattesi, ma il Milan ha i soldi della cessione di Sandro Tonali per anticipare la concorrenza».